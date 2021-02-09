Тільки на OLX кількість людей, які потрапили у 2020 році на фішинг під час купівлі чи продажу товарів, складає приблизно 20 тисяч осіб
У 2020 році кіберзлочинці вкрали 252 млн грн в українців. Такі дані надає Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем EMA, повідомляє пресслужба OLX.
Близько 78% населення України у віці 16 років та старше (приблизно 25 млн осіб) користується інтернетом. Покупки через інтернет здійснюють понад 11 мільйонів українців, з них кожний четвертий робить понад 20 замовлень на рік. Через небувалу популярність онлайн-шопінгу збільшилася й активність онлайн-шахраїв. Наймасовішою схемою шахраїв у 2020 став фішинг — відправлення посилань на сайти-підробки.
Згідно з останніми дослідження онлайн-торгівлі України від CBR, минулого року 35% опитаних українців стикалися зі зловмисниками під час покупок в інтернеті, тобто приблизно 500 тисяч щодня.
Головні методи злочинців такі:
Тільки на OLX кількість людей, які потрапили у 2020 році на фішинг під час купівлі чи продажу товарів, складає приблизно 20 тисяч осіб. З них 12 369 — 62% — не втратили гроші завдяки уважності, знанням правил та вчасному зверненню до служби підтримки. Кількість тих користувачів, хто віддав особисті дані шахраям та втратив гроші — приблизно 7 700 осіб.
Від початку березня і до завершення локдауну шахраї швидко відстежували тенденції попиту населення й розширювали свою діяльність від електроніки до товарів власної гігієни, домашнього побуту та спортивного інвентарю. Під удар, в першу чергу, потрапили люди, які купували онлайн або користувалися сервісами вперше. Найбільша ж кількість таких шахрайських дій була зафіксована у грудні 2020 року, коли українці масово купували товари онлайн напередодні Нового року та січневого локдауну.
Найбільш популярною в останні місяці минулого року була схема із шахрайством проти продавців:
Для посилення власної кібербезпеки користувачі мають постійно дотримуватися базових правил: