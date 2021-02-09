Parimatch і УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club

10 лютого Parimatch і Українська хокейна ліга провели третю зустріч в рамках проєкту Sport & Business Club для компаній-партнерів УХЛ. Захід відбувся в новому івент-просторі PMHUB. Про це повідомляє пресслужба Української хокейної ліги.
У рамках зустрічі вже традиційно відбулася дискусійна панель про те, як командам, лігам і спортивним організаціям працювати і зберігати аудиторію в умовах пандемії COVID-19. В ході панелі спікери представили власні працюючі кейси і на прикладах розібрали, як успішно реалізовувати проєкти.
Спікерами третьої зустрічі Sport & Business Club стали:
В ході заходу спікери розібрали не тільки роботу спорту в умовах COVID-19, а й розповіли про те, як зберігати лояльність аудиторії, організовувати спортивні івенти, а також про те, як спорт йде в діджитал і наскільки важливий піар для спорту в 2021 році.
Один зі спікерів заходу, заступник міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров зазначив:
- З офлайна спортивна галузь в більшості своїй перейшла в онлайн на час пандемії, тому що у всього спорту став вибір між зміною сфери діяльності і зміною формату роботи. Тому і держава звернула на це пильну увагу, почавши підтримку українських спортивних стартапів.
Наприклад, в минулому році ми встигли провести Хакатон спільно з Українським фондом стартапів, в якому ми отримали близько 200 заявок і виділили 30 кращих ідей. У будь-якому випадку, ми відкриті для нових ідей і готові підтримувати стартапи, які можуть допомогти нашому спорту.
Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага підсумував третю зустріч Sport & Business Club, а також акцентував на важливості подібного обміну досвідом:
Після закінчення дискусійної панелі відбувся перегляд матчу регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч між «Кременчуком» та «Білим Барсом», а також «Донбасом» і «Маріуполем».