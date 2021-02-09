Parimatch і УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club

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10 лютого Parimatch і Українська хокейна ліга провели третю зустріч в рамках проєкту Sport & Business Club для компаній-партнерів УХЛ. Захід відбувся в новому івент-просторі PMHUB. Про це повідомляє пресслужба Української хокейної ліги.





У рамках зустрічі вже традиційно відбулася дискусійна панель про те, як командам, лігам і спортивним організаціям працювати і зберігати аудиторію в умовах пандемії COVID-19. В ході панелі спікери представили власні працюючі кейси і на прикладах розібрали, як успішно реалізовувати проєкти.





Спікерами третьої зустрічі Sport & Business Club стали:

Віталій Лавров - заступник міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Іріша Блохіна - віце-президент Федерації гімнастики України, музикант, телеведуча, хореограф;

Олексій Брага - виконавчий директор Української хокейної ліги;

Юрій Зозуля - засновник X-Park і Mixsport, президент УФВ, радник київського міського голови з питань IT-технологій і масових свят;

Костянтин Ковба - SMM Lead Parimatch;

В ході заходу спікери розібрали не тільки роботу спорту в умовах COVID-19, а й розповіли про те, як зберігати лояльність аудиторії, організовувати спортивні івенти, а також про те, як спорт йде в діджитал і наскільки важливий піар для спорту в 2021 році.





Один зі спікерів заходу, заступник міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров зазначив:





- З офлайна спортивна галузь в більшості своїй перейшла в онлайн на час пандемії, тому що у всього спорту став вибір між зміною сфери діяльності і зміною формату роботи. Тому і держава звернула на це пильну увагу, почавши підтримку українських спортивних стартапів.

Наприклад, в минулому році ми встигли провести Хакатон спільно з Українським фондом стартапів, в якому ми отримали близько 200 заявок і виділили 30 кращих ідей. У будь-якому випадку, ми відкриті для нових ідей і готові підтримувати стартапи, які можуть допомогти нашому спорту.





Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага підсумував третю зустріч Sport & Business Club, а також акцентував на важливості подібного обміну досвідом:





- Уже втретє ми є частиною проєкту Sport & Business Club, із кожним разом ми все більше переконуємося в необхідності подібного обміну досвідом. Так, спорт зараз переживає не найлегші часи, але ми адаптуємося і звикаємо до нової реальності, примножуючи свої успіхи. Саме для цього і був створений Sport & Business Club - обмін кейсами, пошук нових ідей і можливостей, а також час, проведений в приємній атмосфері.





Після закінчення дискусійної панелі відбувся перегляд матчу регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч між «Кременчуком» та «Білим Барсом», а також «Донбасом» і «Маріуполем».