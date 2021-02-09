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Де і коли 15 лютого у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 803

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

15 лютого з 8.00 до 17.00 через виконання «Полтаваобленерго» планових робіт на ПЛ світла у Кременчуці не буде за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22,
  • вул. Багратіона, 1-26,
  • вул. Суворова, 3-38,
  • вул. Щаслива, 4-29,
  • вул. Богуна, 1-12,
  • вул. Сурікова, 2-36,
  • вул. Рєпіна, 2-20,
  • вул. Паризької Комуни, 2-20,
  • вул. Черняховського, 1-26,
  • пров. Суворова, 6-24,
  • пров. Південний, 1-26,
  • пров. Фізкультурний, 1-22,
  • пров. Ударний, 2-16,
  • пров. Спартаківський, 1-19,
  • пров. Динамівський, 1-13,
  • пров. Парковий, 2-16,
  • 1-й Парковий, 4-23,
  • 1-й Деповський, 1-16,
  • туп. Малокохнівський, 2-23,
  • вул. Лебедина, 6-74,
  • вул. Павлова, 37-67,
  • вул. Котляревського, 2,
  • пров. Товстого, 2-16,
  • пров. Травневий, 3-5,
  • вул. Марка Вовчка, 1-28,
  • вул. Олексія Древаля, 115-173,
  • вул. Великокохнівська, 3-9,
  • вул. Якова Петруся, 29-138,
  • вул. Рокітнянська, 29-39,
  • пров. Размислова, 1-7,
  • вул. Софіївська, 36Б, 37-55,
  • вул. Івана Мазепи, 25, 29а,
  • вул. Троїцька, 37А, 37В, 40а, 42-66,
  • вул. 1905 року, 23-40,
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23-39а,
  • вул. 29 Вересня, 18а, 18-53.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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