Де і коли 15 лютого у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 16:07
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
15 лютого з 8.00 до 17.00 через виконання «Полтаваобленерго» планових робіт на ПЛ світла у Кременчуці не буде за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22,
- вул. Багратіона, 1-26,
- вул. Суворова, 3-38,
- вул. Щаслива, 4-29,
- вул. Богуна, 1-12,
- вул. Сурікова, 2-36,
- вул. Рєпіна, 2-20,
- вул. Паризької Комуни, 2-20,
- вул. Черняховського, 1-26,
- пров. Суворова, 6-24,
- пров. Південний, 1-26,
- пров. Фізкультурний, 1-22,
- пров. Ударний, 2-16,
- пров. Спартаківський, 1-19,
- пров. Динамівський, 1-13,
- пров. Парковий, 2-16,
- 1-й Парковий, 4-23,
- 1-й Деповський, 1-16,
- туп. Малокохнівський, 2-23,
- вул. Лебедина, 6-74,
- вул. Павлова, 37-67,
- вул. Котляревського, 2,
- пров. Товстого, 2-16,
- пров. Травневий, 3-5,
- вул. Марка Вовчка, 1-28,
- вул. Олексія Древаля, 115-173,
- вул. Великокохнівська, 3-9,
- вул. Якова Петруся, 29-138,
- вул. Рокітнянська, 29-39,
- пров. Размислова, 1-7,
- вул. Софіївська, 36Б, 37-55,
- вул. Івана Мазепи, 25, 29а,
- вул. Троїцька, 37А, 37В, 40а, 42-66,
- вул. 1905 року, 23-40,
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-39а,
- вул. 29 Вересня, 18а, 18-53.