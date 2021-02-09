Love story кремезних, але водночас ніжних футболістів «Кременя»

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 872

Як і де познайомилися гравці «Кременя» та як витримують їх кохані половинки шалений темп ігор і переїздів

До Дня закоханих футболісти «Кременя» розповіли як познайомилися зі своїми майбутніми дружинами. Кремезні спортсмені, які до останньої хвилини борються на полі за м’яч, – такими звикли бачити футболістів «Кременя». Величезною підтримкою та опорою для спортсменів є їх родини. Особливо коли графік напружений, а через зміни команди доводиться переїжджати та змінювати місце проживання.





Середній вік гравців «Кременя» 24,8 років. Попри молодий вік кременчуцька команда – сімейна. Більшість гравців одружені або мають другу половинку.





«Вийшли через 4 дні вдвох»





Подружжя Головко Олександр і Юлія нещодавно стали щасливими батьками. 9 лютого у їх родині з’явилася донечка Мирослава.









- Поклали на збереження через погане самопочуття, а вийшли через 4 дні уже вдвох з цією солодкою булочкою, - поділилася на своїй сторінці в інстаграм Юлія Головко.













Богдан Бичков про секрет сімейного 10-річного щастя





Захисник «Кременя» Богдан Бичков познайомився з дружиною в Олександрії, коли навчався у педколеджі, й вони 10 років разом.





- Закохався в неї, ще не знаючи її особисто. Нас познайомили спільні друзі, з того вечора ми разом кохаємо один одного. Разом вже десять років, - поділився Богдан. - Дружина з розумінням відноситься до того, що мене часто не буває вдома, але, враховуючи що ми місцеві, то все ж таки більшість часу я вдома, лише на виїзних іграх мене немає.









Родина має непосидючого сина Івана. Коли він був маленький – любив ганяти м’яч, зараз полюбляє машинки. Тато власним прикладом прищеплює сину Івану любов до спорту, тому хтозна, може, через кілька років побачимо молодшого Бичкова на футбольному полі або в якомусь іншому виді спорту.









Постійні роз’їзди, тренування та ігри... Як родина знаходить компроміси та який у них секрет успіху:

- Думаю, що секрет успіху нашої родини в тому, що ми кохаємо й завжди намагаємося підтримувати один одного, - додав Богдан.









«Історія знайомства з дружиною заслуговує як мінімум роману»

Ще один захисник «Кременя», який цього року відсвяткує 10 років подружнього життя – Павло Мягков.





- Історія знайомства з дружиною Лілією заслуговує як мінімум роману. Якщо описати двома словами, то одразу згадую пісню Євгенія Осина «Студентка-практиканта». Моя дружина була студенткою 5 курсу педуніверситета і за сумісництвом вчителем іноземної мови, а я учнем старшого класу. Закохався в неї з першого погляду. Чекав її після уроків, щоб провести додому. Коли вступив на перший курс в інститут – зробив їй пропозицію. Вона найбільший мій фанат та підтримка. Лілія була зі мною у всіх містах та на всіх домашніх матчах. Лише коли старша донька пішла у 1 клас, то залишилися у Мелітополі, - розповів Павло.









Футболіст щасливий татко аж трьох доньок: 9-річна Кіра, 7-річна Міла та трирічна Ніка.





- Я найщасливіший чоловік на світі, я оточений величезною любов'ю та увагою. Вони мої найбільші мотиватори. Коли дівчата дивляться мої ігри по телевізору, то говорять спеціальні кричалки й танцюють танок як у групи підтримки, - зауважив футболіст.









Павло і Лілія в цьому році відсвяткують 10 років разом й вважають, що до найважчих моментів життя необхідно відноситися з гумором.

- З дружиною сваримося рідко. Вважаю, що до всього необхідно ставитися з гумором, й намагаємося перевести на жарти. Коли ми сваримося, друзі говорять, що їм здається, що ми шуткуємо, - додав Павло Мягков.





Кохайте й будьте коханими!