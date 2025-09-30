ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Освіта, Полтавщина

На Полтавщині встановили плату за проживання дітей в ліцейних пансіонах: які розцінки

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 122

Багатодітні, малозабезпечені та родини військових платити не будуть

Полтавська обласна рада затвердила максимальну плату за утримання учнів у пансіонах ліцеїв, що фінансуються з обласного бюджету, на 2025/2026 навчальний рік. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії облради 30 вересня.

Найменша плата встановлена в Андріївському ліцеї — 1622 грн, найбільша — у Гадяцькому профільному ліцеї імені Т. Г. Шевченка, де батьки сплачуватимуть до 3305 грн на місяць. У Кременчуцькому спортивному ліцеї імені І.М. Піддубного плата складе 2317 грн.

Водночас обласна рада ухвалила звільнити від плати кілька категорій родин. Це:

  • малозабезпечені сім’ї;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • діти, які постраждали від війни;
  • сім’ї ветеранів війни та військовослужбовців;
  • одинокі матері чи батьки;
  • діти з інвалідністю;
  • багатодітні сім’ї.

Рішення не стосується старої заборгованості — борги минулих років не будуть списані, йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, понад 13 тисяч дітей ветеранів отримають сертифікати на компенсацію вартості навчання за контрактом.

Автор: Телеграф
Теги: діти ліцей
