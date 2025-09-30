На Полтавщині встановили плату за проживання дітей в ліцейних пансіонах: які розцінки

Полтавська обласна рада затвердила максимальну плату за утримання учнів у пансіонах ліцеїв, що фінансуються з обласного бюджету, на 2025/2026 навчальний рік. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії облради 30 вересня.
Найменша плата встановлена в Андріївському ліцеї — 1622 грн, найбільша — у Гадяцькому профільному ліцеї імені Т. Г. Шевченка, де батьки сплачуватимуть до 3305 грн на місяць. У Кременчуцькому спортивному ліцеї імені І.М. Піддубного плата складе 2317 грн.
Водночас обласна рада ухвалила звільнити від плати кілька категорій родин. Це:
Рішення не стосується старої заборгованості — борги минулих років не будуть списані, йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, понад 13 тисяч дітей ветеранів отримають сертифікати на компенсацію вартості навчання за контрактом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.