Кременчуцькі кролики бук-блогери привернули увагу до Міжнародного дня кролика

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 107

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Міжнародний день кролика. Кременчуцькі кролики бук-блогери привернули увагу до цього свята. Вони часто розповідають про роботу бібліотекарів, долучаються до флешмобів та рекламують книжки.

- Сьогодні Міжнародний день кролика!!!. Ми дуже важливі тваринки для людства ,тому на нашу честь встановили що кожну четверту суботу вересня в світі відзначають Міжнародний день кролика (International Rabbit Day). Тож вітаю усіх з цим святом від нас кролів бук блогерів, - йдеться на сторінці Бібліотечний Кременчук.

Кролі часто потрапляють у небезпеку, яку створює для них людина. Головна з них – проведення лабораторних дослідів та тестування медичних і косметичних препаратів. Тварин виловлюють, тримають у неволі в клітках, а також вбивають на полюванні.

Основна мета свята – донести інформацію про шкоду, яку завдають цим звірятам люди. Започаткований цей день в 1998 році у Великобританії. Пізніше свято відзначили в Австралії, а потім в усьому світі.

Саме для забезпечення захисту кролів у світі щорічно організовують їхнє свято. Воно спрямоване на те, щоб люди не завдавали шкоди цим тваринам.

Святкують мешканці різних країн це свято по-різному: влаштовують звірячі конкурси краси, змагання на швидкість, виставки. Лідери з утримання цих пухнастиків у домашніх умовах – Велика Британія та країни Скандинавії.

В цей день усі охочі можуть взяти додому мале кроленя з притулку та доглядати за ним.