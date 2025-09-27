Кременчуцькі кролики бук-блогери привернули увагу до Міжнародного дня кролика

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Міжнародний день кролика. Кременчуцькі кролики бук-блогери привернули увагу до цього свята. Вони часто розповідають про роботу бібліотекарів, долучаються до флешмобів та рекламують книжки.
- Сьогодні Міжнародний день кролика!!!. Ми дуже важливі тваринки для людства ,тому на нашу честь встановили що кожну четверту суботу вересня в світі відзначають Міжнародний день кролика (International Rabbit Day). Тож вітаю усіх з цим святом від нас кролів бук блогерів, - йдеться на сторінці Бібліотечний Кременчук.
Кролі часто потрапляють у небезпеку, яку створює для них людина. Головна з них – проведення лабораторних дослідів та тестування медичних і косметичних препаратів. Тварин виловлюють, тримають у неволі в клітках, а також вбивають на полюванні.
Основна мета свята – донести інформацію про шкоду, яку завдають цим звірятам люди. Започаткований цей день в 1998 році у Великобританії. Пізніше свято відзначили в Австралії, а потім в усьому світі.
Саме для забезпечення захисту кролів у світі щорічно організовують їхнє свято. Воно спрямоване на те, щоб люди не завдавали шкоди цим тваринам.
Святкують мешканці різних країн це свято по-різному: влаштовують звірячі конкурси краси, змагання на швидкість, виставки. Лідери з утримання цих пухнастиків у домашніх умовах – Велика Британія та країни Скандинавії.
В цей день усі охочі можуть взяти додому мале кроленя з притулку та доглядати за ним.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.