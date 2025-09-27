Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У неділю, 28 вересня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пр. 2-й Індустріальний, 3,4;

пров. 3-й Індустріальний, 11,12;

пр. 3-й Індустріальний, 3,4;

пров. 4-й Індустріальний, 6,8;

пр. 4-й Індустріальний, 3,4;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

пров. Великокахнівський, 1-15;

пр. Великокахнівський, 1-61;

вул. Віри Холодної, 1-41А;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16,18;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

пров. Індустріальний, ¼-99;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;

вул. Нечуя Левицького, 15А-22;

вул. Олексія Древаля, 85-223;

пров. Прибережний, 3-10А;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Сержанта Трушакова, 46-77;

вул. Солов’їна, 10;

пр. Сонячний, 3-45;

туп. Сонячний, 38/12;

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;

вул. Чернігівська, 1-23;

пров. Чорнобаївський, 1-58.

З 8.00 до 19.00:

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29,33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А.

З 8.00 до 20.00: