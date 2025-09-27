Ветеранів та членів їхніх родин запрошують на фестиваль зі спортивної риболовлі, який відбудеться у Кременчуці

У суботу, 4 жовтня, в Кременчуці проведуть «Соціально-адаптаційний фестиваль зі спортивної риболовлі для ветеранів та їхніх родин». Захід анонсували його організатори: департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради та ГО «Клуб рибалок України».

Місце проведення фестивалю — піщаний пляж міського парку культури та відпочинку «Придніпровський»

Програма соціально-адаптаційного фестивалю:

7.00 — збір учасників, реєстрація, жеребкування;

8.00- 12.00 — риболовля на вудилище дальнього закиду (коропове, фідерне);

13.00 — нагородження переможців;

13.30 — гарячий обід.

Кількість учасників обмежена — обовʼязкова попередня реєстрація до 3 жовтня.

Форма реєстрації

— Якщо комусь з учасників необхідна прикормка, наживка, садок, повідомте про це організаторів, — йдеться в анонсі.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0959263371 або 0504024343