Кременчук, Афіша

Ветеранів та членів їхніх родин запрошують на фестиваль зі спортивної риболовлі, який відбудеться у Кременчуці

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 68

  

Кількість учасників обмежена - обовʼязкова попередня реєстрація

У суботу, 4 жовтня, в Кременчуці проведуть «Соціально-адаптаційний фестиваль зі спортивної риболовлі для ветеранів та їхніх родин». Захід анонсували його організатори: департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради та ГО «Клуб рибалок України».

Місце проведення фестивалю — піщаний пляж міського парку культури та відпочинку «Придніпровський»

Програма соціально-адаптаційного фестивалю:

  • 7.00 — збір учасників, реєстрація, жеребкування;
  • 8.00- 12.00 — риболовля на вудилище дальнього закиду (коропове, фідерне);
  • 13.00 — нагородження переможців;
  • 13.30 — гарячий обід.

Кількість учасників обмежена — обовʼязкова попередня реєстрація до 3 жовтня.

Форма реєстрації

— Якщо комусь з учасників необхідна прикормка, наживка, садок, повідомте про це організаторів, — йдеться в анонсі.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0959263371 або 0504024343

 

Автор: Віктор Крук
Теги: риболовля фестиваль ветерани війни Центральний пляж
