«Ми так тіло ніде і не знайшли». У Кременчуці встановили перший кенотаф на честь військового

«Кожного разу, поки був зв’язок, перші дні, у мене записував голосові телефон, всі розмови, до останнього дня, поки він був на зв’язку, я досі прослуховую, як він мені дзвонив, розповідав, що вони їли, що у нього було. Розповідав, що вони роблять, що виліз на 9-й поверх, поки не стріляють, щоб мені подзвонити і сказати, що в нього все добре», — каже мама загиблого воїна Ігоря Сіори
26 вересня на Свіштовському кладовищі встановили *кенотаф на честь полеглого матроса Ігоря Сіори. Це перший кенотаф у громаді на честь загиблого воїна.
28-річний Ігор Сіора народився в селі Нова Знам’янка Кременчуцького району Полтавщини. Він служив у Збройних силах України, у складі Військово-морських сил, мав звання старшого матроса. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя.
12 березня 2022 року Ігор загинув у бою. У нього залишилися батьки, старший брат, дружина та троє доньок.
Посестра Оксана каже, що чоловік «був гарним військовослужбовцем».
Побратим Павло розповідає, що Ігор завжди підтримував військових у тяжкі моменти.
Контракт на службу Ігор підписав ще у 2016 році. Спочатку служив в Одесі, розповідає мама загиблого воїна Лариса Кравець. З 2018 року він вже перебував у Маріуполі.
Вона додає, що Ігор хотів бути офіцером, служити і жити в Маріуполі — назад до Кременчука він не планував повертатись.
У матроса була можливість виїхати з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії. Командир тоді дав добро, бо у Ігоря була вагітна дружина і діти, розповідає Лариса. Втім військовий відмовився від цього.
Ігор також займався творчістю — писав пісні, читав реп.
Нагадаємо, раніше Лариса Кравець розповідала «Кременчуцькому Телеграфу», що у 2022 році його сім’я прийняла до себе дружину. Сам чоловік залишився на обороні Маріуполя.
*Кенотаф — це символічна могила, у якій нема небіжчика
