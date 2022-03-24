«Доньки чекають тата додому»: загинув військовий з Кременчука Ігор Сіора

Кременчук втратив ще одного захисника України – 28-річного Ігоря Дмитровича Сіору. Загинув Ігор Сіора 14 березня під час виконання бойового завдання.
Ігор Сіора народився 5 грудня 1993 року у селі Нова Знам’янка Кременчуцького району. Після закінчення школи, навчався в училищі. З 2016 року служив за контрактом у Військово-морських силах України. 26 лютого було якраз 6 років служби.
Мама військового Лариса Кравець розповіла «Кременчуцькому ТелеграфЪ», що Ігор – онук відомого кременчуцького журналіста Юрія Сіори.
Жінка поділилася, що в Ігоря залишилося дві доньки, які чекають тата додому. Також кохана, яка чекає на дитинку. З нею вони планували одружитися у квітні, проте наразі дівчина з Маріуполя вирвалася до Кременчука.
Тепер родина потребує фінансової підтримки, яку можна надати рідним загиблого Героя на картку ПриватБанку 4731 2191 1393 9056 (Лариса Кравець).
Коли поховають військового у рідному Кременчуці - наразі невідомо.