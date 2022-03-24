«Доньки чекають тата додому»: загинув військовий з Кременчука Ігор Сіора

Сьогодні, 22:47 Переглядів: 861

Кременчук втратив ще одного захисника України – 28-річного Ігоря Дмитровича Сіору. Загинув Ігор Сіора 14 березня під час виконання бойового завдання.

Ігор Сіора народився 5 грудня 1993 року у селі Нова Знам’янка Кременчуцького району. Після закінчення школи, навчався в училищі. З 2016 року служив за контрактом у Військово-морських силах України. 26 лютого було якраз 6 років служби.

Мама військового Лариса Кравець розповіла «Кременчуцькому ТелеграфЪ», що Ігор – онук відомого кременчуцького журналіста Юрія Сіори.

Жінка поділилася, що в Ігоря залишилося дві доньки, які чекають тата додому. Також кохана, яка чекає на дитинку. З нею вони планували одружитися у квітні, проте наразі дівчина з Маріуполя вирвалася до Кременчука.

- Дівчину ми прийняли у себе на другий день війни.... син прохав збереги його кохання з дитиною…і ми бережемо. У неї є тільки ми, вона сирота, ще й війна забрала в неї кохання і батька не народженої дитини, а в нас любимого молодшого синочка, - розповіла Лариса.

Тепер родина потребує фінансової підтримки, яку можна надати рідним загиблого Героя на картку ПриватБанку 4731 2191 1393 9056 (Лариса Кравець).

Коли поховають військового у рідному Кременчуці - наразі невідомо.