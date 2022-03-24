Копи у Кременчуці зловили містян з наркотиками

Сьогодні, 22:37 Переглядів: 284

За одну зміну було два випадки

За одну зміну кременчуцькі патрульні виявили два випадки зберігання наркотиків у місті. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, під час поверхневих перевірок у містян знайшли заборонені речовини.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить усі обставини, походження наркотиків та дасть подальшу правову кваліфікацію правопорушень.

Поліція нагадує, що за виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.