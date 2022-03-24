Хто завтра 25 березня у Кременчуці сидітиме без світла

Сьогодні, 23:11 Переглядів: 155

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 25 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами: вул. Київська, 58,60 З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Заміська,

вул. Чкалова,

пров. Веселий,

пров. Трудовий,

пров. Героїв Бресту, 4,

пр. Заміський

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Седова,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Нечая,

пров. Седова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пр. Червневий

вул. Олексія Древаля,

вул. Великокохнівська,

пров. Великокохнівський

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Василя Симоненка,

вул. Буденого,

вул. Ракетна,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Ткаченка,

вул. Новоселівська,

вул. Приреченська,

вул. Ромаданівська,

8 Березня,

пров. Ткаченка,

пров. Новий

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

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