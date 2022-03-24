«Поки хлопці захищають нас під обстрілами - ми повинні їх забезпечити хлібом»: Кременчуцький хлібозавод збільшив випуск продукції

З перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України, 24 лютого, Кременчуцький хлібзавод не лише не припинив роботу, а й збільшив об’єми випікання хліба. Завдяки нашим підприємствам, навіть у ввечері та дні ажіотажу, на полицях магазину Кременчука завжди є хліб. Цього вдалося досягни невпинною роботою наших працівників хлібокомбінатів.
Один із сигналів тривоги журналістка «Кременчуцького ТелеграфЪ» побувала в укритті, який знаходиться на територію заводу. Так ось, якщо один з перших сигналів працівники хлібокомбінату спускалися до сховища, то наступного разу вони навіть під гул сирен випікали хліб для кременчужан, переселенців та військових.
Працівники працюють цілодобово, щоб забезпечити хлібом Кременчук та міста, які зараз обстрілюють російські війська.
У кожного свій фронт, свій вклад у перемогу України. Працівники хлібокомбінату без відпочинку місять тісто й закидають їх у печі, щоб кременчужани отримували свіжий хліб, а військові та переселенці відчули аромат рідного дому.