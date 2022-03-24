«Поки хлопці захищають нас під обстрілами - ми повинні їх забезпечити хлібом»: Кременчуцький хлібозавод збільшив випуск продукції

Сьогодні, 23:29 Переглядів: 53

Хліб печуть не лише для міста і регіону, а й для Києва, Харкова та Сум

З перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України, 24 лютого, Кременчуцький хлібзавод не лише не припинив роботу, а й збільшив об’єми випікання хліба. Завдяки нашим підприємствам, навіть у ввечері та дні ажіотажу, на полицях магазину Кременчука завжди є хліб. Цього вдалося досягни невпинною роботою наших працівників хлібокомбінатів.

Один із сигналів тривоги журналістка «Кременчуцького ТелеграфЪ» побувала в укритті, який знаходиться на територію заводу. Так ось, якщо один з перших сигналів працівники хлібокомбінату спускалися до сховища, то наступного разу вони навіть під гул сирен випікали хліб для кременчужан, переселенців та військових.

- Поки хлопці захищають нас під обстрілами - ми повинні їх забезпечити хлібом, - промовила керівниця хлібокомбінату.

Працівники працюють цілодобово, щоб забезпечити хлібом Кременчук та міста, які зараз обстрілюють російські війська.

У кожного свій фронт, свій вклад у перемогу України. Працівники хлібокомбінату без відпочинку місять тісто й закидають їх у печі, щоб кременчужани отримували свіжий хліб, а військові та переселенці відчули аромат рідного дому.

- Кременчуцький хлібзавод працює для потреб міста, регіону, Збройних сил України, а також забезпечує біженці. Дякую Валентині Григорівні особисто, яка зібрала людей, запустила виробництво й щоденно збільшує обсяги продукції, яка вкрай необхідна нашій країні. Тисячі харків’ян, сумчан та киян, які спробували кременчуцький хліб. Й будуть дякувати цим рукам, які пахнуть хлібом, і цим людям, які забезпечили їх необхідним, - розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.