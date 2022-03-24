10 раз Чорнобаївка - зустрічай: українські військові нанесли нещівний удар

Вчора, 23:41 Переглядів: 262

На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам, повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович:

- Барабанная дробь!..

Равняйсь, смирно!..

Десятый раз Чернобаевки - встречай!..

В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают!..

Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства.

Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза.)

С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь.

Эх, жаль видео выложить нельзя.

Яркое видео.)

З.Ы. Кино, кстати, ещё в процессе.)

Но уже сейчас лучшие военные эксперты мира пытаются понять - зачем в течении часа после десятого (!!!) удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на лучший в Украине курортный аэродром?..

Так что за сегодня может и 11 раз случиться.

В общем, даёшь Чернобаевка-2022!..