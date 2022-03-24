10 раз Чорнобаївка - зустрічай: українські військові нанесли нещівний удар
Вчора, 23:41Переглядів: 262
Котики, так тримати!
На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам, повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович:
- Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно!.. Десятый раз Чернобаевки - встречай!.. В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают!.. Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза.) С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь. Эх, жаль видео выложить нельзя. Яркое видео.) З.Ы. Кино, кстати, ещё в процессе.) Но уже сейчас лучшие военные эксперты мира пытаются понять - зачем в течении часа после десятого (!!!) удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на лучший в Украине курортный аэродром?.. Так что за сегодня может и 11 раз случиться. В общем, даёшь Чернобаевка-2022!..