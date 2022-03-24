Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

10 раз Чорнобаївка - зустрічай: українські військові нанесли нещівний удар

Вчора, 23:41 Переглядів: 262

 

Котики, так тримати!

На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам, повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович:

- Барабанная дробь!..
Равняйсь, смирно!..
Десятый раз Чернобаевки - встречай!..
В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают!..
Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства.
Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза.)
С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь.
Эх, жаль видео выложить нельзя.
Яркое видео.)
З.Ы. Кино, кстати, ещё в процессе.)
Но уже сейчас лучшие военные эксперты мира пытаются понять - зачем в течении часа после десятого (!!!) удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на лучший в Украине курортный аэродром?..
Так что за сегодня может и 11 раз случиться.
В общем, даёшь Чернобаевка-2022!..

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Чорнобаївка ЗСУ аеродром
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх