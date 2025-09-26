У Кременчуці під час Фестивалю молодіжної культури для дітей працюватимуть безплатні локації

27 вересня на центральній алеї парку Придніпровський діятимуть дитячі локації в межах Фестивалю молодіжної культури. Про це повідомили організатори заходу.
Малеча та підлітки зможуть долучитися до творчих майстер-класів, зробити аквагрим, взяти участь у фотосесіях і навіть зустрітись із тваринками.
Розклад локацій (27 вересня):
Молодіжний Парламент Кременчука
- 15.00–17.00 — зоолокація
- 15.00–18.00 — дитяча анімація
- 15.00–17.00 — аквагрим
- 16.00–17.00 — МК «Затишний котик у дотиках осені»
- 17.00–18.00 — МК «Читай разом зі Стітчем»
Творча студія «ArtDreams»
- 15.00–16.00 — МК із плетіння браслетів
- 16.00–17.00 — МК для малечі на гарбузову тематику
Заклади Департаменту сімей та дітей
- 15.00–16.00 — фотозона, бодіарт хною, МК з вʼязання вузлів від КЮМ «Гардемарин»
- 15.00–16.00 — бодіарт, логічні загадки для розуму, МК «Пухнасти» від ОДЮК
Партнери фестивалю
- 15.00–17.00 — локація від модельної агенції I am a model: майстер-клас із дефіле, фотосесія, повітряні кульки
- 15.00–18.00 — осіння майстерня та колажування від ГО «Створюй. Дій. Досягай» (Центр життєстійкості)
Усі заходи — безплатні.
