Кременчук, Культура

У Кременчуці під час Фестивалю молодіжної культури для дітей працюватимуть безплатні локації

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 113

 

27 вересня на центральній алеї парку Придніпровський діятимуть дитячі локації в межах Фестивалю молодіжної культури. Про це повідомили організатори заходу.

Малеча та підлітки зможуть долучитися до творчих майстер-класів, зробити аквагрим, взяти участь у фотосесіях і навіть зустрітись із тваринками.

Розклад локацій (27 вересня):

Молодіжний Парламент Кременчука

  • 15.00–17.00 — зоолокація
  • 15.00–18.00 — дитяча анімація
  • 15.00–17.00 — аквагрим
  • 16.00–17.00 — МК «Затишний котик у дотиках осені»
  • 17.00–18.00 — МК «Читай разом зі Стітчем»

Творча студія «ArtDreams»

  • 15.00–16.00 — МК із плетіння браслетів
  • 16.00–17.00 — МК для малечі на гарбузову тематику

Заклади Департаменту сімей та дітей

  • 15.00–16.00 — фотозона, бодіарт хною, МК з вʼязання вузлів від КЮМ «Гардемарин»
  • 15.00–16.00 — бодіарт, логічні загадки для розуму, МК «Пухнасти» від ОДЮК

Партнери фестивалю

  • 15.00–17.00 — локація від модельної агенції I am a model: майстер-клас із дефіле, фотосесія, повітряні кульки
  • 15.00–18.00 — осіння майстерня та колажування від ГО «Створюй. Дій. Досягай» (Центр життєстійкості)

Усі заходи — безплатні.

Автор: Руслана Горгола
Теги: фестиваль молодь
