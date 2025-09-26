У Горішніх Плавнях рятувальники визволили цуценя із сітки футбольних воріт

26 вересня вранці у Горішніх Плавнях маленьке цуценя заплуталося у сітці на футбольному полі місцевого клубу. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної Державної служби надзвичайних ситуацій.
На допомогу прибули рятувальники 17-ї пожежно-рятувальної частини. Використовуючи ножиці та ніж, вони обережно розрізали сітку та звільнили собаку.
Нині життю тварини нічого не загрожує.
