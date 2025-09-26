У Кременчуці та Глобиному демонтували пам’ятники комсомолу, у Зінькові та Горішніх Плавнях — досі ні

У Кременчуцькому районі демонтували радянські пам’ятні знаки, що звеличували комсомол — молодіжну організацію СРСР, підконтрольну комуністичній партії. Про це повідомили в представництві Українського інституту національної пам’яті у Полтаві.
Зокрема:
у Глобиному прибрали об’єкт «Пам’ятний знак комсомольцям 20-х років»;
у Кременчуці, в парку третьої черги, демонтували «Пам’ятний знак на честь 60-річчя ВЛКСМ».
Водночас у Зінькові та Горішніх Плавнях розпорядження Полтавської ОВА досі виконані не повністю.
У Зінькові замість демонтажу знаку «Комсомольцям-землякам» місцева влада просто «перейменувала» його на «Пам’ятник молодим зіньківчанам».
У Горішніх Плавнях досі лишається одна зі стел «Комсомольськ», хоча місто офіційно перейменували ще у 2016 році.
Представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар назвав таке зволікання «наругою над пам’яттю жертв комуністичного режиму» та закликав місцеву владу виконати закон про засудження російської імперської політики та деколонізацію топонімії.
Нагадаємо, що у Кременчуцькій громаді перейменують провулок, тупик, вулицю та проїзд.
