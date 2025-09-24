Дачний, Комишанська: у Кременчуцькій громаді перейменують провулок, тупик, вулицю та проїзд

Назви змінюють після доручення Полтавської обласної військової адміністрації — з публічного простору вилучають русифіковані топоніми та заміняють їх українськими відповідниками

У Кременчуці перейменують провулок та проїзд Дачний на Літницький, вулицю Комишанську — на вулицю Очеретяну, у селі Мала Кохнівка — тупик Дачний на тупик Літницький. Назви змінюють після доручення Полтавської обласної військової адміністрації — з публічного простору вилучають русифіковані топоніми та заміняють їх українськими відповідниками.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків 24 вересня.

Відомо, що Полтавська ОВА запропонувала замінити назви об’єктів топоніміки на «Садовий» або «Заміський», але вони вже є у громаді.

Відповідне рішення комісії мають ухвалити на Кременчуцькій сесії міської ради.

Як розповіли у пресслужбі міськради, слово «Літниця» в українській мові є відповідником іменнику «Дача», воно означає літнє помешкання або садибу для відпочинку, його зафіксовано у словниках та художній літературі.

