Дачний, Комишанська: у Кременчуцькій громаді перейменують провулок, тупик, вулицю та проїзд

У Кременчуці перейменують провулок та проїзд Дачний на Літницький, вулицю Комишанську — на вулицю Очеретяну, у селі Мала Кохнівка — тупик Дачний на тупик Літницький. Назви змінюють після доручення Полтавської обласної військової адміністрації — з публічного простору вилучають русифіковані топоніми та заміняють їх українськими відповідниками.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків 24 вересня.
Відомо, що Полтавська ОВА запропонувала замінити назви об’єктів топоніміки на «Садовий» або «Заміський», але вони вже є у громаді.
Відповідне рішення комісії мають ухвалити на Кременчуцькій сесії міської ради.
Як розповіли у пресслужбі міськради, слово «Літниця» в українській мові є відповідником іменнику «Дача», воно означає літнє помешкання або садибу для відпочинку, його зафіксовано у словниках та художній літературі.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» присвятив серію матеріал про людей, на честь яких перейменували об'єкти топоніміки у Кременчуці у рамках декомунізації та дерусифікації після початку повномасштабного вторгнення РФ.
