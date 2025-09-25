Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 26 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 287, 1, 19-28
просп. Лесі Українки, 65, 69, 71
вул. енергетиків, 39Б-47А
вул. Керченська, 14
вул. Молодіжна, 2В, 2Г, 8
вул. Мрії, 3А-16А
вул. Якова Петруся, 140.
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
пров. Щемилівський, 3-28
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30
вул. Махоркова, 4-20
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Ромоданівська, 10
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14.
пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокахнівський, 1-61
пр. Сонячний, 3-45
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Рівненський, 1-44
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Ягідний, 2-39
туп. Кременецький, 3-26
туп. Сонячний, 38/12
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Вільної України, 3-14
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Господарська, 1-38
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нижня, 1-28
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Щаслива, 33
просп. Лесі Українки, 16, 16Б, 18
просп. Полтавський, 32А-48А
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 221-241.
пров. Бахмацький, 1-20
пров. Василя Барки, 2-22
пров. Медовий, 2А
пров. Північний, 4
пров. Сивашський, 4-21
вул. Академіка Маслова, 24
вул. Вільної України, 3-14
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Давида Кострова, 74А, 79
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Івана Мазепи, 8Б, 15
вул. Івана Мазепи, 45-59
вул. Кагамлицька, 40/23; 42/22
вул. Карпенка-Карого, 2-15
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Кохнівська, 2/1-43
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Миколи Татарулі, 103-204
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Олексія Древаля, 170, 172Б, 213А
вул. Плеханова, 4, 14/2
вул. Ракетна, 1-18
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Хімічна, 2Б, 19-37
вул. Юрія Руфа, 169
просп. Лесі Українки, 16, 16Б, 18
просп. Полтавський, 5-44/2
просп. Полтавський, 32А-48А
пров. 6-й Індустріальний, 12
пров. Індустріальний, 82-99
вул. Індустріальна, 100-145А.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40.
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171.
