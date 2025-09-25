Микола Корецький
Кременчук, Культура

Віртуальна тролейбусна подорож: відвідувачі бібліотеки «проїхали» вулицями міста

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 123

Цього разу присутні разом вирушили в віртуальну мандрівку по маршруту тролейбусу №5

У неділю в абонементі філії № 2 Кременчуцької публічної бібліотеки відбулася  зустріч із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Цього разу присутні разом із директоркою Кременчуцького краєзнавчого музею Аллою Гайшинською вирушили в віртуальну мандрівку по маршруту тролейбусу № 5. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бібліотеки.

 Стартувала екскурсія від зупинки «Річковий вокзал». Слухачі дізналися про корпуси Кременчуцького національного університету ім.Остроградського, витоки якого сягають1921 року. Розглянули мозаїчне панно «Наука», послухали історію першої жінки-юриста і першої жінки-професорки правознавства Катерини Флейшиць та першого історика української мови Павла Житецького.

Поговорили про Міський палац культури, який було збудовано в 1972 році. Розглянули будівлю залізничного вокзалу, який був повністю зруйновний під час Другої світової війни, і який містяни допомагали  відбудовувати.

Споглядали трамвай, який курсував колись у Кременчуці. Дізналися,що за зупинкою «Міський сад», в будівлі електростанції, знаходилося трамвайне депо.

— Взагалі, на нашій віртуальній екскурсії «зупинялися» біля багатьох цікавих об’єктів: меморіальних дощок, пам’ятників, скверів, парків, монументів. Зустріч була цікавою та інформативною, — йдеться в повідомленні.

 Великий інтерес тема краєзнавства викликає у вимушених переселенців і людей з порушенням слуху, які разом з перекладачем жестової мови, намагаються не пропустити жодної зустрічі.

Автор: Мирослава Українська
