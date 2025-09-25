Віртуальна тролейбусна подорож: відвідувачі бібліотеки «проїхали» вулицями міста

У неділю в абонементі філії № 2 Кременчуцької публічної бібліотеки відбулася зустріч із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Цього разу присутні разом із директоркою Кременчуцького краєзнавчого музею Аллою Гайшинською вирушили в віртуальну мандрівку по маршруту тролейбусу № 5. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бібліотеки.
Стартувала екскурсія від зупинки «Річковий вокзал». Слухачі дізналися про корпуси Кременчуцького національного університету ім.Остроградського, витоки якого сягають1921 року. Розглянули мозаїчне панно «Наука», послухали історію першої жінки-юриста і першої жінки-професорки правознавства Катерини Флейшиць та першого історика української мови Павла Житецького.
Поговорили про Міський палац культури, який було збудовано в 1972 році. Розглянули будівлю залізничного вокзалу, який був повністю зруйновний під час Другої світової війни, і який містяни допомагали відбудовувати.
Споглядали трамвай, який курсував колись у Кременчуці. Дізналися,що за зупинкою «Міський сад», в будівлі електростанції, знаходилося трамвайне депо.
Великий інтерес тема краєзнавства викликає у вимушених переселенців і людей з порушенням слуху, які разом з перекладачем жестової мови, намагаються не пропустити жодної зустрічі.
