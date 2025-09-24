У Кременчуці встановлять кенотаф полеглому на війні захисникові Ігорю Сіорі

Цієї п’ятниці, 26 вересня, о 13.00 на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України відкриють перший у місті кенотаф. Встановлять його на честь полеглого у бою за Україну захисника Ігоря Сіори. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий воїн — матрос Військово-морських сил України, загинув 12 березня 2022 року під час виконання бойового завдання при обороні Маріуполя.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.
Кенотаф — це символічна могила, присвячена загиблому військовому, тіло якого не вдалося знайти.
