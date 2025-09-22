У Семенівській громаді попрощалися із загиблим військовим Олегом Синиченком

Учора, 21 вересня у Семенівській громаді провели в останню путь полеглого у бою за Україну військовослужбовця Олега Синиченка. Про це повідомили у пресслужбі громади.
Відомо, що захисник — мешканець села Слюзівка, народився у 1983 році. Чоловік загинув ще у листопаді 2024 року під час бойових дій на Донеччині, але певний час вважався зниклим безвісти.
Лише нещодавно завдяки ДНК-експертизі вдалося ідентифікувати тіло. Рідні та громада змогли попрощатися з героєм, який віддав життя за Україну.
Жителі громади зустрічали загиблого на колінах, вшановуючи його пам’ять.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
