У Семенівській громаді попрощалися із загиблим військовим Олегом Синиченком

Захисник загинув на Донеччині і певний час вважався зниклим безвісти

Учора, 21 вересня у Семенівській громаді провели в останню путь полеглого у бою за Україну військовослужбовця Олега Синиченка. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що захисник — мешканець села Слюзівка, народився у 1983 році. Чоловік загинув ще у листопаді 2024 року під час бойових дій на Донеччині, але певний час вважався зниклим безвісти.

Лише нещодавно завдяки ДНК-експертизі вдалося ідентифікувати тіло. Рідні та громада змогли попрощатися з героєм, який віддав життя за Україну.

Жителі громади зустрічали загиблого на колінах, вшановуючи його пам’ять.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.