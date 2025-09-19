У Глобинській громаді попрощалися із полеглим захисником Олексієм Коньком

Учора, 18 вересня, Глобинська громада провела в останню путь іще одного захисника, який віддав життя за Україну, — Олексія Конька. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Народився чоловік 22 січня 1976 року у Глобиному, навчався у школі № 5, а професію токаря, фрезерувальника й свердлувальника здобув у Кременчуцькому училищі № 7.

З початком повномасштабного вторгнення Олексій разом із колегами намагався врятувати виробництво у Каховці, але після окупації повернувся додому й продовжив працювати. У березні 2024 року він став до лав Збройних сил України у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Побратими пам’ятають його як надійну людину, з якою «можна йти і в розвідку, і в бій».

8 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу Вовчанська на Харківщині, Олексій Конько загинув від поранення, спричиненого вибухівкою російського дрона. Йому було 49 років.

Він жив як творець і пішов як захисник. Його життя — приклад справжнього героїзму, який проявляється і в праці, і в бою, і в готовності віддати життя заради інших, — зазначили у громаді.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.