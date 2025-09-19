Провів понад 70 діб серед руїн та вогню: один з нагороджених рятувальників президентом — студент КрНУ

Серед чотирьох рятувальників з Полтавщини, які отримали державні нагороди 17 вересня, є студент Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко. Він навчається на першому курсі групи другого рівня вищої освіти спеціальності К10 Цивільна, промислова безпека та охорона праці. Про це повідомили на сайті вишу.

Вказано, що Віктор ліквідовував наслідки російських обстрілів стратегічних об’єктів України з початку повномасштабної війни, рятував людей. Підполковник брав участь у 49 масштабних операціях на Полтавщині, провівши понад 70 діб серед руїн та вогню, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з нагоди Дня рятівника, що відзначається щорічно 17 вересня, Віктор Кузьменко отримав звання Героя України і нагороду від президента.