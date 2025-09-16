Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 17 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Великокохнівська, 2/2-9
вул. Віри Холодної, 11/2-36
вул. Олексія Древаля, 117-173А
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Чорнобаївський, 16,18.
вул. Полковника Оксанченка, 77.
вул. Івана Мазепи, 39-51
вул. Тараса Шевченка, 54/43.
квт. 304
пр. 1-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
просп. Свободи, 57,61/17,63,67
пров. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пров. Ефірний
пров. Індустріальний
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Прибережний
пров. Рівненський
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Чорнобаївський
пров. Ягідний, 2-39
пр-д 1-й Ягідний, 4,4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
пр-д Сонячний
туп. Сонячний
туп. Кременецький, 3-26
вул. Академіка Маслова, 24
вул. Академіка Маслова, 1-12
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Алітуська, 1А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Давида Кострова, 74А,79
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Євгена Патона
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Виговського, 3/4
вул. Івана Мазепи, 8Б,15
вул. Іллі Мєчнікова
вул. Іллі Ткаченка, 6-59
вул. Індустріальна
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Київська
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Козацька
вул. Козацька, 15/22,17/9
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Миколаївська, 2
вул. Небесної Сотні, 2
вул. Небесної Сотні, 66А-81/30,98
вул. Нечуя Левицького
вул. Нижня, 1-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Олексія Древаля
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Перемоги, 4-20
вул. Покровська, 14А
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Ракетна, 1-18
вул. Размислова, 3-34А
вул. Ромоданівська, 10
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
вул. Спасо-Преображенська
вул. Старшого лейтенанта Кагала, 49/10
вул. Університетська, 16Б,17/2,19,19А,19Б,21
вул. Чернігівська
просп. Полтавський, 32А-48А
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 221-241
просп. Свободи.
просп. Полтавський, 277-281
пров. Веселий, 10
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29,33
вул. Перекопська, 40
вул. Київська, 64-80 (м. Кременчук)
вул. Ярова, 1-7 (м. Кременчук)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.