Суд дозволив оглянути у Кременчуці приміщення колишньої компартії через підозру в незаконній оренді

Шевченківський районний суд Полтави 11 вересня дозволив провести огляд приміщень на вул. Університетська, 19 у Кременчуці. Йдеться про будівлю, яка раніше належала забороненій на сьогодні Комуністичній партії України, а нині перебуває у власності Фонду Державного майна України.

Слідчі розслідують можливе зловживання службовим становищем посадовців Регіонального відділення Фонду держмайна в Полтавській та Сумській областях. Про це стало відомо з ухвали, який оприлюднили у Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, посадовці Фонду не оформили належним чином права держави на нерухомість. Тим часом офісне приміщення за цією адресою використовує громадська організація «Союз Чорнобиль України» в особі її директора, депутата Кременчуцької районної ради від партії «Рідне місто», колишнього члена КПУ. Правоохоронці встановили, що приміщення здають в оренду без офіційних договорів, що призводить до втрат для держбюджету.

— Таким чином посадовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях не вжито жодних заходів щодо розпорядження майном за адресою м. Кременчук вул. Першотравнева, 19, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, та державним інтересам, — йдеться в ухвалі.

Суд дозволив огляд із вилученням договорів, які можуть бути доказами у провадженні за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Додамо, що у 2022 році суд остаточно заборонив діяльність КПУ в Україні та постановив передати її майно державі. Згодом Мін’юст затвердив перелік активів, які мали перейти у власність держави. Проте частину майна партійні функціонери намагалися переписати через договори дарування. Це стосується і майна на вулиці Університетській у Кременчуці. Господарський суд Полтавської області визнав недійсним договір дарування у грудні 2024 року між Кременчуцькою міською організацією Комуністичної партії та газети «Набат», де, за даними YouControl, зареєстрована редакція.

