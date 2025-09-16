Суд дозволив оглянути у Кременчуці приміщення колишньої компартії через підозру в незаконній оренді

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Суд дозволив оглянути у Кременчуці приміщення колишньої компартії через підозру в незаконній оренді

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 161 Коментарів: 1

За даними слідства, посадовці Фонду не оформили належним чином права держави на нерухомість. Тим часом офісне приміщення за цією адресою використовує громадська організація «Союз Чорнобиль України» в особі її директора, депутата Кременчуцької районної ради від партії «Рідне місто», колишнього члена КПУ, йдеться в ухвалі

Шевченківський районний суд Полтави 11 вересня дозволив провести огляд приміщень на вул. Університетська, 19 у Кременчуці. Йдеться про будівлю, яка раніше належала забороненій на сьогодні Комуністичній партії України, а нині перебуває у власності Фонду Державного майна України. 

Слідчі розслідують можливе зловживання службовим становищем посадовців Регіонального відділення Фонду держмайна в Полтавській та Сумській областях. Про це стало відомо з ухвали, який оприлюднили у Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, посадовці Фонду не оформили належним чином права держави на нерухомість. Тим часом офісне приміщення за цією адресою використовує громадська організація «Союз Чорнобиль України» в особі її директора, депутата Кременчуцької районної ради від партії «Рідне місто», колишнього члена КПУ. Правоохоронці встановили, що приміщення здають в оренду без офіційних договорів, що призводить до втрат для держбюджету.

google.maps

— Таким чином посадовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях не вжито жодних заходів щодо розпорядження майном за адресою м. Кременчук вул. Першотравнева, 19, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, та державним інтересам, — йдеться в ухвалі. 

Суд дозволив огляд із вилученням договорів, які можуть бути доказами у провадженні за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Додамо, що у 2022 році суд остаточно заборонив діяльність КПУ в Україні та постановив передати її майно державі. Згодом Мін’юст затвердив перелік активів, які мали перейти у власність держави. Проте частину майна партійні функціонери намагалися переписати через договори дарування. Це стосується і майна на вулиці Університетській у Кременчуці. Господарський суд Полтавської області визнав недійсним договір дарування у грудні 2024 року між Кременчуцькою міською організацією Комуністичної партії та газети «Набат», де, за даними YouControl, зареєстрована редакція.

Нагадаємо, будівлю головного відділення «Укрпошти» у Кременчуці продають через аукціон. Стартова ціна — майже 15 млн гривень.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: podiya.te.ua
Теги: оренда
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 511
evil:
Сьогодні, 15:07

Кагал, ах ти ж хитродупий пройдисвіт!


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх