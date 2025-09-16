Сьогодні у Кременчуцькому районі проведуть контрольований вибух у кар’єрі

Мешканців закликають зберігати спокій
Сьогодні, 16 вересня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух у кар’єрі з подачею звукових сигналів.
Проведення запланованого вибуху заздалегідь узгоджене із районною та обласною військовими адміністраціями.
Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час після закінчення тривоги, або інший день.
Громадян закликають зберігати спокій, повідомити про це своїх близьких та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.