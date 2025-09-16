Попрощалися з військовим із Кременчуччини Сергієм Богутою

У Полтаві попрощалися з загиблим солдатом ЗСУ, уродженцем Горішніх Плавнів Сергієм Богутою.
Сергій Анатолійович Богута народився 1 травня 1970 року, довгий час проживав у Горішніх Плавнях, згодом переїхав у Полтаву. Проходив службу на посаді майстра рухомої ремонтної майстерні.
Загинув 21 серпня 2025 року в районі виконання завдань за призначенням в Дніпропетровській області.
Прощання з Сергієм Богутою відбулося 1 вересня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної Церкви України.
