Нічний поїзд, що курсує на Київ, відправляється зі залізничної станції «Кременчук»

Потяг зі сполученням Кременчук-Київ нині відправляється з залізничної станції «Кременчук». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила начальниця станції Інна Дуганець 9 вересня.
Потяг відправляється з Кременчука о 23.28 і прибуває в Київ о 5.09 згідно з графіком.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кременчуцькому районі. Через це «Укрзалізниця» змінила маршрути деяких сполучень. В компанії попереджали, що для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій використовуватимуть автобуси.
