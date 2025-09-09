Нічний поїзд, що курсує на Київ, відправляється зі залізничної станції «Кременчук»

Потяг відправляється з Кременчука о 23.28 і прибуває в Київ о 5.09 згідно з графіком

Потяг зі сполученням Кременчук-Київ нині відправляється з залізничної станції «Кременчук». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила начальниця станції Інна Дуганець 9 вересня.

Потяг відправляється з Кременчука о 23.28 і прибуває в Київ о 5.09 згідно з графіком.

— Але їде він за зміненим маршрутом через Ромодан, — зазначила Дуганець.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кременчуцькому районі. Через це «Укрзалізниця» змінила маршрути деяких сполучень. В компанії попереджали, що для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій використовуватимуть автобуси.