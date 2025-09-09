Любов, яка заряджає: історія Костянтина та Анни Кууск

Олена Шуляк
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Люди

Любов, яка заряджає: історія Костянтина та Анни Кууск

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 281

У сучасному світі, коли інтернет зникає, а телефон видає останній відсоток заряду, ми відчуваємо, ніби життя зупинилося. Ми гарячково шукаємо в сумці майже розряджений павербанк, сподіваючись врятувати ситуацію, і думаємо: «Ось і все, кінець». Але що, якщо справжній заряд життя — не в гаджетах, а в нас самих?

Давайте зануримося в історію людини, яка, попри всі «розряджені» моменти долі, знайшла в собі силу запалити не лише власне життя, а й життя інших. Це історія Костянтина Кууска — параатлета, активіста, музиканта й люблячого сім’янина, який перетворив біль на енергію, що не згасає.

Любов попри все

Анна зустріла Костянтина тоді, коли його життя вже давно було боротьбою. Він — людина на кріслі колісному, спортсмен і громадський активіст, що пройшов шлях від дитячої трагедії до марафонів і сцени.

Вона — жінка, яка побачила не інвалідність, а серце.

— Анна любить мене не за подарунки і не за статус. Вона любить мене за те, що я є, — каже він.

Анна не робить гучних заяв. Її героїзм — у буденності.

Вона поруч, коли він отримує відмову від роботодавця.

Вона поруч, коли готується до марафону.

Вона поруч, коли війна змусила їх залишити Україну та почати нове життя в Польщі.

Її сила — у словах «ми зможемо», які замінюють будь-які сумніви. Її сила — у здатності створити дім навіть у тимчасовій квартирі в чужій країні.

 «Іноді я почуваюся розрядженим…»

— Знаєш, Аню, іноді я почуваюся розрядженим до нуля, — зізнається Костянтин.

— А я завжди знала: ти мій нескінченний акумулятор. У тобі завжди є світло, — відповідає вона.

Цей діалог — не вигадка для кіно. Це їхня реальність. Історія про те, як удвох можна перемогти навіть страх.

Костянтин відомий як параатлет, активіст і музикант під псевдонімом STÉNKON. Його пісні звучать про свободу й боротьбу. Але головне джерело його творчості — сім’я.

— Коли Анна сміється або коли донька обіймає мене — батарея душі повністю заряджається. І тоді я готовий долати нові марафони життя, — каже він.

Їхня love story — це не казка. Це реальність із війною, дискримінацією, втратами й переїздами. Але й з любов’ю, що стає сильнішою з кожним викликом.

— Моя найбільша перемога — не медалі й не концерти. Це моя сім’я. Бо коли є любов — тоді є сенс боротися, — підсумовує Костянтин.

Щоб зрозуміти, що для них означає сім’я, достатньо послухати пісню «Сімейні цінності», яку написав Костянтин. У ній — відображення їхнього шляху.

Сім’я — це не просто кров, це не просто дім,

Це ті, хто тримають тебе, коли падає грім.

Коли світ валиться, душа на межі —

Вони поруч, мов світло, у темній межі.

Любов — не листівки, не insta stories,

Це коли ти мовчки, але серцем в курсі.

Коли дитина сміється — і серце радіє,

Коли партнер втомився — ти поруч, як мрія.

Сімейні цінності — це мій хребет,

Те, що в мені говорить: «Не здавайся, йди вперед!».

Бо я знаю: що б не було в календарі,

Ми разом — і це головне на землі.

Історія Костянтина та Анни — це не історія про жалість чи труднощі. Це історія про любов, яка тримає й заряджає тоді, коли здається, що сили закінчились. Це любов, що звучить у словах, у діях і в піснях. І якщо батарея життя іноді сідає, то їхня любов завжди заряджає її знову.

2
Автор: Frishnik
Теги: люди з інвалідністю любовь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх