Кременчук, Здоров'я

Помер кременчуцький лікар Віктор Єременко

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 894 Коментарів: 1

Віктор Єременко протягом своєї роботи обіймав різні посади: лікаря-хірурга, заступника головного лікаря у поліклініці, заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

2 вересня помер лікар Кременчуцької міської лікарні планового лікування (колишня Кременчуцька ЦРЛ) Віктор Єременко. Він пропрацював там понад 40 років. Про це повідомили на сайті медзакладу.

Віктор Єременко протягом своєї роботи обіймав різні посади: лікаря-хірурга, заступника головного лікаря у поліклініці, заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності. 

— Рятував життя, відновлював здоров’я та дарував надію багатьом пацієнтам. Його доброта, скромність і мудрість були прикладом для всіх, хто працював поруч, — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про життєвий шлях лікаря

Віктор Єременко народився 13 червня 1951 року в сім’ї військовослужбовця. Після закінчення школи навчався в Кременчуцькому медичному училищі, яке закінчив у 1970 році. Потім була військова служба, після демобілізації вступив на підготовче відділення Полтавського медичного стоматологічного інституту, де і навчався з 1973 по 1979 р. Після закінчення інституту був прийнятий на посаду лікаря-інтерна з хірургії Кременчуцької центральної районної лікарні.

Коментарі: 1

150
колобок:
Сьогодні, 15:28

Щирі співчуття близьким.


0 0

