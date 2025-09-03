ГО "Захист держави"
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці до 17 жовтня продовжили пільгові перевезення до дач

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 131

 

Департамент соцзахисту населення ще у квітні замовив пасажирські перевезення окремих категорій громадян на 2025 рік з 1 травня по 17 жовтня

На сайті Кременчуцької міської ради з’явилося повідомлення про продовження курсування соціальних автобусів до садово-городніх ділянок до 17 жовтня для того, «щоб містяни мали більше часу для  збору  врожаю та наведення ладу на своїх  ділянках».

— З метою підвищення соціального захисту мешканців, які користуються садово-городніми ділянками, щороку у Кременчуці  у межах програми соціального забезпечення та захисту «Турбота» у весняно-літній період організовується безоплатне перевезення пільгових категорій громадян на дачі за рахунок коштів міського бюджету, — йдеться в повідомленні.

Чому термін перевезень до 17 жовтня в мерії назвали «продовженням» не зовсім зрозуміло, адже департамент соцзахисту населення ще 7 квітня замовив пасажирські перевезення окремих категорій громадян до дач на 2025 рік з терміном перевезень з 1-го травня по 17-те жовтня. Про це нашій редакції стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro і ми у квітні розповіли це нашим читачам.

У Кременчуці пільговиків планують возити до дач за майже 8 млн грн: що відомо про потенційного перевізника 

Нагадаємо, що єдиним учасником торгів у квітні став ФОП «Мірошніченко Артур Костянтинович», який запропонував свою ціну за послугу — 7 млн 899 тис. 561 гривню. За даними Clarity Project, Артур Мірошніченко зареєструвався як ФОП у 2024 році. Має загалом 2 підписані контракти, усі — з департаментом соцзахисту населення Кременчука на загальну суму 7,29 млн грн. Саме цей ФОП торік також надавав послуги з перевезення пільговиків до дач. 

У Кременчуці оприлюднили графіки автобусів, які возитимуть пільговиків до дач

Загалом у нашому місті безоплатне перевезення пільгових категорій громадян до дач здійснюється  за 17 напрямками, що охоплюють 75 садово-городніх товариств.

Автор: Віктор Крук
