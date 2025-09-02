У Кременчуці за минулий тиждень виявили 22 випадки COVID-19

У Кременчуці за минулий тиждень зафіксували 22 випадки захворюваності на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За минулий тиждень зареєстрували 380 випадків ГРВІ, серед них 22 — COVID-19. Серед хворих — 177 дітей, 29 осіб віком 18–29 років, 163 — у віковій групі 30–64 роки та 11 людей 65+. Таку ситцацію із захворюваністю медики називають контрольованою.
До лікарень потрапили 22 пацієнти: 13 дітей і 9 дорослих. З них 13 — із підтвердженим COVID-19 (6 дітей та 7 дорослих).
Випадків грипу за звітний період не виявлено. Летальних випадків від COVID-19 також не зафіксували. Показники залишаються нижчими за епідемічний поріг для України.
Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині зафіксували три смертельні випадки від COVID-19.
