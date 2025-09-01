На Полтавщині зросла захворюваність на ГРВІ та COVID-19: за тиждень троє людей померли

У Полтавській області за попередній тиждень зафіксували зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції, зокрема й COVID-19. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Загалом за тиждень захворіли 3111 людей, що на 28% більше, ніж тижнем раніше. Серед них підтвердили 313 випадків COVID-19 — це у 2,2 раза більше, ніж попереднього тижня. Рівень захворюваності становить 230 на 100 тисяч населення і залишається нижчим за епідемічний поріг.
Дітей серед хворих — 1228 (39,4% від усіх випадків). Госпіталізували 144 пацієнтів (4,6%).
За тиждень у регіоні зареєстрували 3 смерті від COVID-19: дві у Полтавській громаді та одну в Диканській.
Найвищі показники захворюваності спостерігають у Нехворощанській, Великосорочинській та Коломацькій громадах.
Нагадаємо, станом на минулий тиждень у Кременчуцькій громаді рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції знизився на 0,7%.
