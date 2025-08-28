Скільки у Кременчуцькій громаді виявили випадків COVID-19 та ГРВІ: статистика

До лікарні потрапили 9 дітей, серед них троє з діагнозом коронавірусна інфекція

У Кременчуцькій громаді минулого тижня рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції знизився на 0,7%. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на дані районної військової адміністрації.

Лікарі зареєстрували 288 випадків ГРВІ, з них 7 — COVID-19. До лікарні потрапили 9 дітей, серед них троє з діагнозом коронавірусна інфекція. Випадків грипу не зафіксували.

Захворюваність у громаді залишається нижчою за епідемічний поріг, визначений для України, йдеться у повідомленні.

У РВА закликали мешканців дбати про власне здоров’я, дотримуватися правил особистої гігієни та за появи перших симптомів вірусної інфекції звертатися до лікаря, не займаючись самолікуванням.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповідали, що в Україні стрімко зростає кількість випадків COVID-19, а з вересня відомоство почне щотижневий моніторинг захворюваності. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть оголосити локальний карантин, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.