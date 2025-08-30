Найближчими днями у Кременчуці та на Полтавщині збережеться підвищений рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 108

У Найближчі три дні, із 30 серпня до 1 вересня, у Кременчуці та на Полтавщині зберігатиметься рівень надзвичайної пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.

Рятувальники закликають мешканців регіону не спалювати суху траву та сміття, не залишати багаття без нагляду, не кидати недопалки у лісових масивах чи на узбіччях доріг.

Нагадаємо, днями на Полтавщині упродовж доби сталося дев’ять пожеж: горіли ліси, сміттєзвалище та житлові будинки.