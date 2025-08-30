ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці відбудеться зустріч із письменницею Тамарою Горіха-Зерня: кличуть усіх охочих (афіша)

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 147

 

Авторка представить свій новий роман «Шептуха» та поспілкується з читачами

У п’ятницю, 5 вересня, у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться творча зустріч із письменницею Тамарою Горіха-Зерня. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Тамара Горіха-Зерня — українська письменниця, перекладачка та волонтерка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. Її перший роман «Доця» у 2019 році отримав відзнаку «Книга року BBC», а наступний — «Принцип втручання» — став резонансним і серед критиків, і серед широкого кола читачів.

Тепер авторка презентує новий твір — роман «Шептуха». Це книга про жіночі долі, силу характеру та пошуки внутрішньої опори. Літературні оглядачі радять читати її неспішно, «дозовано», щоб відчути глибину кожної сторінки.

Під час заходу відвідувачі зможуть не лише послухати письменницю, а й поставити запитання, придбати книги та отримати автограф.

Відбудеться презентація 5 вересня, у п'ятницю, о14.00 у приміщенні бібліотеки за адресою: вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.

1
Автор: Яна Гудзь
