Кременчук, Споживач

У Кременчуці у частини жителів Крюкова відключення води минулими вихідними затягнулося: у чому причина

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 153

 

Причину вдалося з'ясувати лише за кілька днів після звернення містян

Після відключення водопостачання у Кременчуці 22 серпня наступного дня вода у кранах з’явилася не у всіх. Зокрема, у частини Крюкова вода із кранів ледь текла. Про це сьогодні, 29 серпня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету розповіла депутатка міськради Інна Петренко, яка представляє той округ.

За її словами, у багатоповерхівках починаючи із 5-го поверху напор води у квартирах був такий, що навіть лічильники на воду це не рахували.

— З понеділка люди обривали телефони Будсервіса (керуюча компанія — ред.), ті прислали своїх людей. Люди обійшли всі підвали, шукаючи причину цього, і лише в середу після обіду з’ясувалося, що це аварія на водоканалі, — розповіла депутатка.

Вона звернулася до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика за роз’ясненням, чому ці дві установи не могли між собою прокомунікувати і з’ясувати причину відключення води раніше, а також коли нарешті у містян з’явиться вода.

Іван Москалик на це відповів, що причиною відсутності води у частини Крюкова стала шафа керування, яка вийшла з ладу, ймовірно, після рясних дощів, що випали у Кременчуці кількома днями раніше. Зламалася шафа керування, за його словами, у понеділок, проте інформація про це дійшла до них лише у вівторок-середу. Також він додав, що у Будсервіса за той період зареєстроване лише одне звернення стосовно проблем із водою.

— На сьогоднішній день для того, щоб воно працювало в автоматичному режимі, нам необхідно замінити повністю шафу керування старого зразка. Поки що усе має працювати, ми спостерігаємо за цим. Нова шафа керування уже замовлена, буде вона орієнтовно через тиждень, — доповів Москалик.

Нагадаємо, у Кременчуці анонсували відключення води з 9.00 22 серпня до 00.00 24 серпня. Водопостачання обмежили через планові ремонтні роботи, які мають забезпечити стабільну подачу води всім споживачам, у тому числі під час можливих відключень електроенергії. Проте вже 23 серпня з 8.00 водопостачання у місті відновили повністю: працівники Кременчукводоканалу впоралися із роботою швидше.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: вода відключення води Крюків Кременчукводоканал
