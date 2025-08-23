У Кременчуці повністю відновили централізоване водопостачання — міськрада

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 148

Раніше у Кременчуці анонсували відключення води з 9.00 22 серпня до 00.00 24 серпня

З 8.00 23 серпня у Кременчуці повністю відновили централізоване водопостачання. Про це пишуть у Кременчуцькій міській раді з посиланням на повідомлення комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Нагадаємо, у Кременчуці анонсували відключення води з 9.00 22 серпня до 00.00 24 серпня. Водопостачання обмежили через планові ремонтні роботи, які мають забезпечити стабільну подачу води всім споживачам, у тому числі під час можливих відключень електроенергії.