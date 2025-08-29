У понеділок Кременчук попрощається із полеглим захисником Володимиром Кочубеєм

У понеділок, 1 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Володимира Кочубея. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею № 4 — загинув при виконанні бойового завдання по захисту України 21 серпня 2025 року.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у понеділок, 1 вересня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Володимира Кочубея.



