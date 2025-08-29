Фотофакт: на адмінбудівлях у Кременчуці приспустили прапори

29 серпня на адмінбудівлях у Кременчуці приспустили прапори. Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа», стяги приспущені і на будівлі райвійськадміністрації, і на будівлі міської ради.
Це пов’язано з тим, що сьогодні жителі Полтавщини разом із Києвом та всією Україною вшанують пам’ять загиблих унаслідок російської атаки.
Нагадаємо, що минулого разу, коли в області оголосили день жалоби, на мерії прапори приспустити забули.
