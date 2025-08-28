Завтра Полтавщина долучиться до вшанування пам’яті жертв масованої атаки РФ

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 170

Жителі Полтавщини разом із Києвом та всією Україною вшанують пам’ять загиблих унаслідок російської атаки. Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут.

— Це були люди, які мали право жити, мріяти, планувати майбутнє, але їхні життя обірвалися через цинічний обстріл росіян. Співчуваємо рідним та близьким. Вічна памʼять загиблим, — зазначив він.

29 серпня в Україні відбудуться заходи пам’яті та хвилина мовчання на вшанування невинних жертв російських ударів.

Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку за останній час, застосувавши 629 засобів повітряного нападу — дрони та ракети різних типів. Зафіксовано влучання у 13 локаціях, а уламки збитих дронів і ракет падали ще у 26 місцях. Унаслідок атаки є жертви серед цивільних, загинули діти. Постріли й вибухи чули вночі і кременчуківці. А зранку Укрзалізниця через пошкодження інфраструктури змінила маршрути низки поїздів.