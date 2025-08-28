ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ пов’язаною з Російською православною церквою

Ознаки зв’язків із нею ДЕСС виявила під час дослідження

27 серпня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Про це стало відомо з повідомлення ДЕСС.

У повідомленні вказують зв’язки митрополії з Російською православною церквою. Ознаки зв’язків із нею ДЕСС виявила під час дослідження. Після цього служба направила Київській митрополії УПЦ припис про усунення порушення.

Втім, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій у своєму листі заявив про відмову виконувати цей припис.

Через це ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена згідно із законом «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

