Випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 278

Випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, а нині — військовослужбовець, старший солдат Денис Кушніренко отримав державну нагороду, орден «За мужність» III ступеня. Про це повідомили у пресслужбі закладу освіти.

Відомо, що військовослужбовець навчався на відділенні фізичного виховання в академії. Нагороду отримав за особисту відвагу та незламність, проявлені в боях за свободу й незалежність нашої держави.

Ця почесна відзнака є свідченням того, що вихованці нашої академії з честю виконують свій обов’язок перед Батьківщиною. Багато випускників академії уже відзначені високими державними нагородами, і кожна така новина наповнює наші серця гордістю. Це підтверджує, що академія виховує не лише справжніх фахівців, а й відданих патріотів із незламним духом, — зазначили в академії.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькій райвійськадміністрації ветеранам війни передали їхні почесні нагороди.