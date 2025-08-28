Випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня

Випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, а нині — військовослужбовець, старший солдат Денис Кушніренко отримав державну нагороду, орден «За мужність» III ступеня. Про це повідомили у пресслужбі закладу освіти.
Відомо, що військовослужбовець навчався на відділенні фізичного виховання в академії. Нагороду отримав за особисту відвагу та незламність, проявлені в боях за свободу й незалежність нашої держави.
