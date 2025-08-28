У Кременчуці міськрада бере кредит для погашення кредиту

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 155

Новий кредит має менший відсоток, тож бюджет громади зможе дещо на цьому зекономити

У Кременчуці міськрада збирається брати кредит, аби погасити інший кредит. Відповідне рішення щодо такої доцільності ухвалили сьогодні, 28 серпня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Члени виконкому підтримали проєкт рішення, який підготував департамент фінансів, щодо затвердження висновку стосовно доцільності залучення кредиту під місцеву гарантію для погашення кредиту.

Як роз'яснив перший заступник голови Кременчуцької міськради Володимир Пелипенко, кредит планують брати під менший відсоток, і таким чином зекономлять частину бюджетних коштів на відсоткових ставках.

