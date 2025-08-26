У аварії в Кременчуці постраждав водій легковика — поліція

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 176

26 серпня на вулиці Республіканській у Кременчуці зіткнулися два легковики — Mazda та Volkswagen. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

За попередніми даними, Mazda керував чоловік 1963 року народження, а за кермом Volkswagen був водій 1962 року народження. Унаслідок аварії травмувався водій Mazda — його госпіталізували.

Причини та обставини ДТП нині з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 25 серпня у Кременчуці водій з ознаками сп’яніння спричинив ДТП на проспекті Лесі Українки.