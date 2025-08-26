Ветеран журналістики Людмила Обревко отримає дворічну стипендію Президента

Напередодні Дня Незалежності Президент України відзначив державними стипендіями видатних діячів інформаційної сфери. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Серед нагороджених — кременчужанка Людмила Обревко, ветеран професії.

Їй Указом Президента призначена дворічна стипендія.

— Щиро вітаю колег, подання яких здійснювала та підтримувала Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Пишаюся кожним і кожною! — написав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Людмила Обревко народилася у Полтаві, але з самого дитинства жила у Кременчуці. Першу замітку в газету написала, будучі ученицею школи № 20. Після закінчення школи у 1966 році вступила до Київського державного університету ім. Тараса Шевченка на факультет журналістики, відділення тележурналістики.

В університеті була активісткою громадського життя, членкинею редколегії факультетської газети «Молодий журналіст».

Була солісткою народної академічної капели «Дніпро» та ведучою концертів, а потім, вже у Кременчуці — ансамблю народних інструментів «Чорнобривці» клубу ім. Котлова.

У 1971 році завершила навчання, одержавши почесний знак «Відмінник навчання», медаль «Активний учасник самодіяльної творчості» і диплом журналіста.

Після закінчення вузу доля привела її до Кременчука. Свій трудовий шлях почала у серпні 1971 року з посади кореспондентки у міській газеті «Кременчуцька Зоря». Згодом стала завідувачкою відділу листів, потім — відповідальною секретаркою.

Очолювала роботу п’ятьох відділів позаштатних кореспондентів, які охоплювали понад 100 активістів та школу «Юний журналіст».

У 1990 році з групою колег-журналістів заснувала газету Кременчуцької міської ради «Вісник Кременчука».

Протягом трьох років, починаючи з 1997-го, вона очолювала особисто засновану регіональну газету для жінок «Анастасія».

Була авторкою літературно-публіцистичного проєкту «Кременчужанка. Жіночі долі» — у співавторстві з Юлією Жовтецькою у світ вийшло шість випусків книги.

Пані Обревко — авторка і випускова редакторка книг «Відомі жінки Кременчука», «Талановита молодь Кременчука».

Понад 20 років була Президентом Кременчуцького міського жіночого клубу «Анастасія»», головою міського осередку НСЖУ, членкинею Благодійного Фонду «Журналістські ініціативи», секретаркою комітету ЗМІ Громадського Парламенту жінок України.

За роки журналістської діяльності друкувалась у газетах та журналах, які виходили по всій території України.

У скарбничці нагород є почесні грамоти, медалі. Двічі вона отримувала звання «Жінка року» Полтавського обласного конкурсу «Ластівка». Також має почесний знак «За заслуги перед містом».

Вона — переможець Полтавського обласного конкурсу «Соціальна ініціатива», лауреат обласної журналістської премії імені Григорія Яценка, багаторазовий лауреат загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання».

Нагроджена нагрудним знаком НСЖУ «За відродження України», грамотами від Полтавської облради, Кременчуцької міськради та спілки журналістів.