Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 26 серпня, в одній із громад на території Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух. Проведення запланованого вибуху заздалегідь узгоджене із районною та обласною військовими адміністраціями.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.