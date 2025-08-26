«На щиті» повернувся випускник училища з Горішніх Плавнів Ігор Ніколаєнко

24 серпня Кобеляцька громада провела в останню дорогу захисника, випускника училища з Горішніх Плавнів Ігоря Ніколаєнка.

Ігор Валерійович народився 10 квітня 1994 року в селі Світлогірське. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки, тут він здобув середню освіту. Після школи навчався у гірничому ліцеї Горішніх Плавнів, де опанував професію слюсаря з ремонту дорожньо-транспортних машин. Деякий час працював за кордоном, проте завжди залишався тісно пов’язаний із рідною землею.

Велику частину свого життя Ігор присвятив спорту — особливо футболу. Він із задоволенням грав у командах Світлогірського, Озер та Кобеляк.

З початком повномасштабної російсько-української війни — Ігор став на захист Батьківщини. 13 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку, старшина Ігор Ніколаєнко віддав життя за свободу та незалежність України.

У захисника України залишилися мама — Лідія Василівна, дружина Даша та маленький син Дамір, якому лише два роки.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.