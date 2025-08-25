У Кременчуці з 1 вересня змінюється вартість харчування в дитсадках

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 276

Плату за харчування встановили у розмірі 100%, для пільгових категорій передбачені знижки

З 1 вересня 2025 року у комунальних закладах дошкільної освіти Кременчуцької громади зросте вартість денного раціону для дітей. Відповідне рішення сьогодні, 25 серпня, ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Вартість харчування відрізняється відповідно до віку вихованців:

групи раннього віку та молодшого дошкільного віку (3–4 роки) — 52 грн ;

середнього та старшого дошкільного віку (4–6(7) років) — 65 грн ;

різновікові групи передшкільного віку (3–6(7) років) — 65 грн.

У дитсадках з короткотривалим перебуванням дітей встановили оплату у розмірі 12 грн на день. Для спеціальних груп (за бюджетні кошти) вартість збільшать на 10%, а для дітей з особливими дієтичними потребами — на 25%. Батьки оплачуватимуть 100% вартості харчування. Водночас для багатодітних родин плата зменшується на 50%.

Хто з вихованців харчуватиметься у дитсадках безоплатно:

діти-сироти і позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, і ті, що потребують тривалого лікування чи реабілітації;

із малозабезпечених родин, внутрішньо переміщені особи;

діти загиблих військових, учасників бойових дій, добровольців АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності;

постраждалі від воєнних дій, Чорнобильської катастрофи;

діти із родин працівників МВС, які загинули під час служби.

Нагадаємо, у Кременчуці учні початкових класів продовжуватимуть харчуватися безоплатно коштом державної субвенції.